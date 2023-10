Giornata preghiera pace: Cremona, domani incontro ecumenico online

Nell’ambito della Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo indetta da Papa Francesco per venerdì 27 ottobre, l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Cremona, in collaborazione con le altre comunità cristiane presenti sul territorio, propone per domani un incontro ecumenico online. Alle 18 prenderà il via – viene spiegato in una nota – “un momento di comunione, di sensibilizzazione, di affidamento con e per tutti coloro che in questo tempo e non solo soffrono a causa della brutalità delle guerre”. “Rispondendo agli accoratissimi appelli di Papa Francesco, anche in diocesi di Cremona – prosegue la nota – sarà possibile esprimere e mettere in atto in spirito ecumenico la straordinaria potenza della preghiera, la cui drammatica urgenza è sotto gli occhi di tutti. L’incontro è aperto a tutti attraverso la piattaforma Zoom”.