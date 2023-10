Giornata preghiera pace: Trento, domani sera invocazione durante la veglia missionaria presieduta da mons. Tisi

Accogliendo l’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, verrà innalzata una grande invocazione di pace durante la veglia missionaria che sarà ospitata domani, alle 20, nella cattedrale di Trento.

La veglia “Cuori ardenti, piedi in cammino” – viene ricordato in una nota – è l’evento culminante dell’iniziativa “Il Trentino chiama l’Africa“, che ha animato quest’anno l’ottobre missionario in diocesi. In duomo, accanto all’arcivescovo Lauro Tisi, ci saranno una ventina di missionari trentini attivi in Paesi africani, spesso in scenari di conflitto. “Con le loro ricche biografie, i missionari – viene spiegato – sono stati protagonisti in queste settimane di tanti eventi sul territorio, con numerosi incontri anche nelle scuole, a contatto con i giovani. La loro testimonianza evangelica rafforzerà la preghiera per la pace”.

La veglia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi e su Telepace Trento.

Il momento conclusivo de “Il Trentino chiama l’Africa” si vivrà domenica 29 ottobre al Centro culturale islamico a Gardolo di Trento dove alle 20 è in programma l’incontro “Rivisitare l’identità. Dialogo interreligioso tra Islam e Cristianesimo”. Interverranno Aboulkheir Breigheche, imam di Trento, Nibras Breigheche, docente presso l’Università Iulm, Nicoletta Gatti, missionaria e docente di Studi biblici all’Università del Ghana, e don Cristiano Bettega, responsabile della diocesi di Trento per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.