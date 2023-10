Diocesi: Mantova, il 31 ottobre momento sinodale di ascolto della Parola di Dio con due testimonianze significative

In prossimità della solennità di Tutti i Santi, martedì 31 ottobre alle 21, nella chiesa di San Francesco a Mantova si terrà un momento sinodale di ascolto della Parola di Dio, intitolato “Formati dalla Parola di vita”.

“L’ascolto – si legge in un comunicato – è anche preghiera e canto di gioia per chi si trova avvolto dall’Amore, nella comunione con Dio e con i suoi Santi. Alcune testimonianze ci aiuteranno a rimanere nella Parola che plasma noi e le nostre comunità”.

Una testimonianza significativa sarà quella di fra André Marie Rahbar (frate francescano iraniano), nato in una città dove tutti sono musulmani, la cui vita è cambiata all’età di 13 anni, dopo aver trovato per caso un Vangelo. Ci sarà inoltre la testimonianza di fra Alessandro Luraghi, da poco professo perpetuo, che ha abitato per alcuni anni la fraternità di Mantova e le attività della diocesi: tra malattia e malati, racconterà come la Parola si è fatta strada nella sua vita concreta. I Minorock, la band di rock cristiano della diocesi, animeranno la preghiera con le loro canzoni.