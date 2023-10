Diocesi: Acireale, dieci anni di adorazione perpetua a Macchia di Giarre

Venerdì 27 ottobre alle 18.30 il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, celebrerà una messa solenne nella chiesa madre di Macchia in occasione del decennale dell’adorazione eucaristica perpetua. Al termine partirà la processione eucaristica verso la chiesa Nostra Signora di Lourdes, unica chiesa nella diocesi acese ad essere aperta 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. Chiunque può restarvi tutto il tempo che desidera. Nel silenzio si vive la preghiera per adorare Gesù Eucarestia che è sull’altare costantemente esposto.

Dieci anni fa la chiesa è stata destinata proprio all’adorazione eucaristica perpetua. Tutto è iniziato il 25 ottobre 2013, su iniziativa dell’allora parroco don Mario Fresta, con la collaborazione dei parroci viciniori, del diacono Lorenzo Schillaci e dei primi volontari; più di duecento adoratori, provenienti da tutto l’hinterland, assicurano per un’ora settimanale la loro presenza orante davanti al Santissimo Sacramento secondo dei turni prestabiliti. Oltre a loro tantissimi adoratori occasionali si fermano in preghiera in questa chiesa che si può definire, con le parole del parroco don Alfio Privitera, “un’oasi di spiritualità e di pace in mezzo alla frenesia delle nostre giornate”.