Diocesi: Cerreto Sannita, domenica a Dugenta presentazione della “Laudate Deum” e del percorso della Scuola di impegno socio-politico

Domenica 29 ottobre, alle ore 18,30, nel Centro pastorale “Carlo Acutis”, in via Nazionale I traversa 3, a Dugenta (Bn) si terrà la presentazione dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “Laudate Deum”, a cura della Scuola diocesana di impegno socio-politico di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Per l’occasione sarà presentato il percorso della Scuola diocesana di impegno socio-politico per l’anno 2023-24. Conclude il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Giuseppe Mazzafaro.