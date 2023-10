Anziani: Roma, il 31 ottobre al Senato mons. Paglia presenta le idee-guida della riforma dell’assistenza ed il suo libro “L’Età Grande”

Martedì 31 ottobre alle 12.30 a Palazzo Madama, Sala Caduti di Nassirya, si parlerà di anziani con mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha coordinato la Commissione governativa che ha stilato il progetto della legge 33/2023 di riforma delle modalità di assistenza e dei decreti attuativi che saranno pronti a breve. Per l’occasione, Paglia presenterà anche il suo libro “L’età grande: la nuova legge per gli anziani”.

“La vita in due secoli è cresciuta, per quasi tutti, di circa 30 anni”, spiegano gli organizzatori; oggi in Italia ci sono 14 milioni di anziani (over 65) ed è urgente “una nuova ed efficace politica attiva della salute e dell’assistenza”. Il nuovo libro di mons. Paglia “offre occasione per riflettere sulla rivoluzione umana – prima che assistenziale – della legge delega, ed esplorare i motivi etici, culturali, sociali, di salute che la rendono fondamentale per rispondere ai grandi cambiamenti demografici in atto”.

Oltre al presidente Pav, all’incontro interverranno Francesco Zaffini, presidente 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato; Leonardo Palombi, segretario Commissione per l’attuazione della riforma dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria della popolazione anziana, ministero della Salute; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle politiche sociali; Roberto Pella, V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), Camera dei deputati, vice presidente vicario Anci; Anna Lisa Mandorino, segretario generale Cittadinanzattiva.