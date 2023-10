Giornata preghiera pace: Trieste, domani sera momento di adorazione durante la veglia missionaria presieduta da mons. Trevisi

Rispondendo all’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi, guiderà un particolare momento di adorazione eucaristica durante la veglia di preghiera già programmata per la Giornata missionaria mondiale che si svolgerà domani sera, dalle 20, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco.

Durante la veglia – informano dalla diocesi – porteranno la propria testimonianza tre giovani che hanno fatto l’esperienza della missione in Madagascar.