Istituto universitario europeo: marcia indietro sul 25 dicembre? “Festa di fine anno caratterizzata da attività tradizionali legate al Natale”

“L’Istituto universitario europeo è un’università internazionale che accoglie un numero sempre crescente di studenti, ricercatori, docenti e personale provenienti da tutto il mondo. Questo ambiente veramente internazionale richiede una politica di inclusione delle diverse culture”. Lo si legge in un messaggio, diffuso dall’Istituto universitario che ha sede a Fiesole (Firenze), dopo che nei giorni scorsi erano circolate diverse notizie relative alla volontà di cambiare il nome al Natale in rispetto – così si diceva – della “inclusività”. “L’ex festa ‘Natale’ verrà rinominata, per eliminare il riferimento cristiano”, era il messaggio diffuso con una nota interna. Ora si conferma che “l’Istituto ha recentemente adottato un Piano per l’uguaglianza etnica e razziale, che raccomanda l’uso di un linguaggio inclusivo nelle varie attività dell’Istituto”. Poi si precisa: “Non sono tuttavia previste modifiche alla programmazione della festa di fine anno interna all’Iue, che continuerà ad essere caratterizzata da attività tradizionali legate al Natale, parte integrante del patrimonio culturale europeo”. Inoltre, “contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, non è mai stato previsto l’eliminazione della celebrazione delle feste religiose presso l’Istituto”.