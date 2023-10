Diocesi: Fondazione Caritas Fano, sabato la passeggiata solidale a Serrungarina per sostenere il progetto “Cloud”

La Fondazione Caritas Fano organizza, per il secondo anno, sabato 28 ottobre a Serrungarina la passeggiata solidale. Il ritrovo è previsto per le ore 15 al parcheggio dell’agriturismo “Al mandorlo” per iniziare una passeggiata ad anello di circa due ore, facile e alla portata di tutti. La passeggiata sarà l’occasione per presentare il progetto “Cloud – Cura, lavoro e orientamento per l’uguaglianza delle donne”, che la Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola ha dedicato alle diverse forme di aiuto per le donne in situazioni di vulnerabilità seguite dal Centro d’ascolto diocesano. Per la partecipazione alla camminata è prevista una donazione minima di 10 euro (gratis per i bambini) e le iscrizioni online sono già aperte tramite la compilazione del form sul sito caritasfano.it, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie. Al ritorno è prevista la possibilità dell’apericena presso l’agriturismo “Al mandorlo”, previa prenotazione tramite il form di iscrizione. Tutte le donazioni andranno a sostenere il progetto “Cloud”, che rientra tra quelli sostenuti quest’anno dalla Fondazione Carifano (Bando crowdfunding): raccogliendo infatti la cifra stabilita di 10.000 euro, la Fondazione Carifano raddoppierà le donazioni ricevute versando altri 10.000 euro e permettendo così di avviare i percorsi di accompagnamento e sostegno alle donne in difficoltà. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato. Per informazioni e prenotazioni: info@caritasfano.net; tel. 0721828830 e 3911485502.