Papa Francesco: Bruni, “conversazione telefonica con Erdogan”, “auspicio per soluzione dei due Stati e statuto speciale per Gerusalemme”

“Posso confermare che si è svolta una conversazione telefonica tra il Papa e il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan”. Lo ha affermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti. “La comunicazione, richiesta da quest’ultimo, si è incentrata sulla situazione drammatica in Terra Santa”, ha precisato il portavoce vaticano: “Il Papa ha espresso il suo dolore per quanto avviene e ha ricordato la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per la città di Gerusalemme”.