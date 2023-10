Ucraina: S.B. Shevchuk, “uniamoci alla preghiera per la pace del 27 ottobre, affinché nessun criminale possa esportare la guerra su scala globale”

“Invito tutti, tutti i figli e le figlie della nostra Chiesa, sia in Ucraina che altrove, ad unirsi a una giornata di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina, in Terra Santa e nel mondo intero. Uniamoci alla Chiesa universale in preghiera davanti al volto di Dio e imploriamo la pace”. Nel messaggio settimanale diffuso anche in lingua italiana alla 88ma settimana dall’inizio della guerra in Ucraina, l’arcivescovo maggiore dei greco-cattolici ucraina, S.B. Sviatoslav Shevchuk invita i fedeli a celebrare domani, venerdì 27 ottobre, la Giornata di preghiera e digiuno per la pace. “Nel mezzo del tumulto del mare della vita mondiale scosso dalla guerra – scrive Shevchuk -, il Santo Padre Francesco invita il mondo intero il 27 ottobre a unirsi nella preghiera per la pace: per la pace in Terra Santa e per la pace in Ucraina, affinché nessun criminale possa esportare la guerra su scala globale e dell’intera umanità”.