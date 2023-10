Diocesi: Savona-Noli, torna “Natale in cattedrale”, il presepe visto dagli studenti

Come da tradizione la Direzione del Complesso museale della cattedrale e l’Ufficio per la Pastorale scolastica della diocesi di Savona-Noli offrono agli istituti comprensivi e alle scuole pubbliche paritarie l’opportunità di utilizzare le cappelle laterali della chiesa madre diocesana (una per ogni istituto) per l’esposizione di propri elaborati nell’ambito dell’iniziativa “Natale in cattedrale” e nell’anno dell’ottavo centenario della prima realizzazione del presepe a Greccio ad opera di san Francesco d’Assisi (1223 – 2023). Il tema di quest’anno sarà “Nasce un bambino, speranza di pace”. “‘Natale in cattedrale’ rappresenta un importante evento di promozione e conoscenza degli obiettivi educativi e dei contenuti didattici che le scuole si prefiggono nella realizzazione delle attività per celebrare il Natale e intende sollecitare il coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie e dei fedeli che frequentano la cattedrale – dichiarano Silvia Ivaldi, direttrice del Complesso museale, e Aureliano Deraggi, direttore della Pastorale scolastica -. Essi potranno infatti apprezzare liberamente la bellezza e la significatività di elaborati artistici che di certo meriteranno la dovuta attenzione e visibilità”. Gli allestimenti saranno effettuati dalle scuole con la collaborazione del Complesso museale e dell’Ufficio diocesano dall’11 al 15 dicembre, previo accordo per un sopralluogo. L’esposizione è prevista per l’intero periodo natalizio dal 17 dicembre e per tutto il mese di gennaio con libera accessibilità di visita negli orari di apertura (al mattino 8,30 – 12, al pomeriggio 16 – 18), ad eccezione di concomitanze con le celebrazioni liturgiche. Le adesioni da parte delle scuole si ricevono entro il 17 novembre via e-mail scrivendo a visitasistina@diocesisavona.it. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3270281083 o visitare il sito web cattedralesavona.it.