Diocesi: Bolzano, domani il vescovo Muser inizia la visita pastorale a Bressanone

(Foto: Diocesi di Bolzano-Bressanone)

Con fine ottobre riprendono le visite pastorali del vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser: si parte con l’unità pastorale di Bressanone. L’unità pastorale di Bressanone è assieme a quella di Vipiteno la più grande della diocesi e comprende 16 parrocchie: Bressanone, Millan, Scezze, Tiles, Albes, Sarnes, Sant’Andrea, Eores, Luson, Naz, Sciaves, Novacella, Varna, Scaleres, Fortezza e Mezzaselva. Il programma della visita del vescovo Muser si svolge lungo 10 fine settimana da ottobre 2023 a marzo 2024. Il tema centrale della visita pastorale invita a “prendersi cura l’un l’altro”, inteso come un invito a guardare oltre i soliti confini e a interessarsi all’altra persona. I molti incontri si concentrano sulla grande sfida comune di raggiungere le persone – soprattutto i giovani – con il messaggio della fede e di conquistarli alla fede.

La visita pastorale prevede domani mattina (venerdì 27) un incontro nella struttura sociale Seeburg e prosegue con i colloqui del vescovo con decano, parroci e sacerdoti delle parrocchie di Bressanone. Sabato 28 alle 10 mons. Muser partecipa al pellegrinaggio con i consigli parrocchiali e i volontari delle parrocchie lungo il Sentiero dei Santi d’Europa fino alla chiesetta di San Cirillo, in occasione della festa per i 30 anni del percorso meditativo. Giunti a destinazione, sarà celebrata una liturgia della Parola.

Domenica 29 il vescovo celebra la Santa Messa bilingue alle 9.30 nella chiesa di San Michele a Bressanone e poi incontra i fedeli e le associazioni attive in parrocchia. Domenica pomeriggio mons. Muser visita la struttura sociale e residenza per anziani Casa Beato Artmanno-Hartmannsheim.

Sabato 4 novembre in mattinata il vescovo incontra a Bressanone i membri dei vari consigli parrocchiali dell’unità pastorale e alle 16 celebra la Messa prefestiva a Mezzaselva. Al termine è previsto l’incontro con la comunità del paese e le associazioni. Domenica 5 novembre alle 9.30 è fissata la celebrazione bilingue a Fortezza e a seguire l’incontro conviviale con i fedeli e l’associazionismo. Il presule conclude gli appuntamenti con il vespro con gli ordini religiosi alle 15 nella chiesa delle suore clarisse a Bressanone.

Domenica 19 novembre alle 11 mons. Muser amministra la cresima ai giovani di lingua italiana nella chiesa parrocchiale di Bressanone.

Le tappe successive sono a Albes (18 novembre), Luson (26 novembre), Sciaves (13 gennaio 2024), Novacella (14 gennaio), Naz (21 gennaio), Pairdorf (27 gennaio), Millan (25 febbraio), Scaleres (2 marzo), Varna (3 marzo), Eores (16 marzo) e Sant’Andrea (17 marzo).