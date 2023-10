Papa Francesco: firma una “giustificazione” al più giovane partecipante al Sinodo

Si chiama Wyatt Olivas, ha 19 anni e studia all’Università del Wyoming (Usa). E’ il più giovane partecipante al Sinodo e ha chiesto al Papa di firmargli una “giustificazione” per essere esonerato dalle lezioni universitarie, in modo da riposarsi dopo le quattro settimane di lavori al Sinodo sulla Sinodalità, iniziato il 4 ottobre e ora in via di conclusione. A narrare la storia è Salvatore Cernuzio, su Vatican news, rendendo noto che il ragazzo, studente all’Università del Wyoming a Laramie, missionario al programma giovanile cattolico Totus Tuus e catechista nella sua diocesi natale, Cheyenne, partirà lunedì 30 ottobre e già dal martedì avrebbe dovuto essere presente nelle aule dell’Ateneo, distante peraltro tre ore di macchina, con il rischio pure di trovare neve per strada. Così Wyatt ha pensato bene di redigere una sorta di “giustificazione” per spiegare ai professori il suo bisogno di riposo per riprendersi dai lavori in Vaticano prima di ricominciare le lezioni. Il Papa, presidente dell’assemblea, ha accettato di buon grado di apporre la firma “Francis” alla lettera che Wyatt gli ha presentato durante una pausa delle Congregazioni generali.