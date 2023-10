Giornata preghiera pace: Crema, da stasera adorazione eucaristica nella basilica di Santa Maria della Croce. Domani celebrazioni in cattedrale

Il vescovo e tutta la diocesi di Crema rispondono all’appello di Papa Francesco che ha indetto per venerdì 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo.

Dalla serata di oggi, una prima iniziativa sarà ospitata nella basilica di Santa Maria della Croce: alle 20.30 è in programma la recita del Rosario seguita dall’esposizione del SS. Sacramento con possibilità di sostare in preghiera per l’adorazione eucaristica fino alle 7 di domani.

Nella giornata del 27 ottobre, poi, in cattedrale verranno celebrate messe alle 8 e alle 10. Dalle 10.30 esposizione del SS. Sacramento fino alle 18 quando è prevista una celebrazione eucaristica (durante le ore di adorazione sarà a disposizione un sacerdote per le confessioni).