Migranti: Pont. Univ. San Tommaso d’Aquino, il 28 ottobre la presentazione di una ricerca sulla situazione occupazionale a Roma

“Indagine sul lavoro dei migranti a Roma: occupati tra dignità e sconvenienza”, è il titolo della ricerca che sarà presentata a Roma sabato 28 ottobre (ore 9:30 – 13:00) alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Facoltà di Scienze Sociali (Largo Angelicum 1, aula 11). La ricerca, si legge in una nota, “nasce dalla necessità di acquisire una comprensione approfondita della situazione dei migranti in termini di occupazione nella città di Roma”. L’indagine quantitativa è stata svolta da studentesse della Pust – Facoltà di Scienze Sociali e mira a esaminare la realtà lavorativa di questo gruppo demografico attraverso la misurazione di alcuni elementi oggettivi. “La sfida principale consiste nel valutare se le condizioni di lavoro dei migranti a Roma possano essere considerate in linea con i principi del ‘decent work’ – prosegue la nota -. Questa indagine analizza alcuni elementi chiave come la condizione economica, la stabilità contrattuale, la presenza di possibili elementi di discriminazione, la sicurezza sul posto di lavoro e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Comprendere se tali condizioni siano presenti è importante per identificare le aree in cui sono necessarie migliorie e per promuovere e favorire il processo di integrazione”.