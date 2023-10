Giornata preghiera pace: Concordia-Pordenone, domani pomeriggio adorazione eucaristica nella concattedrale di San Marco

Accogliendo l’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, la concattedrale di San Marco, a Pordenone, ospiterà domani, dalle 16.30 alle 18, un tempo di adorazione eucaristica animato dal Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, custodia del Creato.

Per chi desidera, poi, dalle 18, sarà possibile seguire in collegamento online la preghiera presieduta dal Papa nella basilica di San Pietro.