Diocesi: Terni, domani celebrazione del 370° anniversario della dedicazione della cattedrale e preghiera per la pace

La comunità diocesana di Terni-Narni-Amelia in preghiera per pace nella giornata di digiuno e preghiera, di penitenza, indetta da Papa Francesco per la pace nel mondo. Accogliendo l’appello del Pontefice, nel giorno in cui si ricorda il 370° anniversario della Dedicazione della cattedrale di Terni, venerdì 27 ottobre, alle 17.30 nel duomo, ci sarà la celebrazione della messa e l’adorazione eucaristica, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu, e alla quale parteciperanno i sacerdoti, religiosi e religiose, dame e cavalieri dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, rappresentanti dei movimenti e associazioni.

Una preghiera per la pace e in particolare per la Terra Santa, alla quale la comunità diocesana ha manifestato sempre particolare vicinanza e solidarietà, sostenendo in questi anni progetti umanitari e favorendo pellegrinaggi nei luoghi santi, a sostegno delle comunità cristiane che popolano quel territorio.

Nella celebrazione sarà ricordato anche l’anniversario della dedicazione della cattedrale di Terni, avvenuta nel 1653 per opera del cardinale Angelo Rapaccioli. La cattedrale è la chiesa madre delle Chiese che sono in Terni, Narni e Amelia. “La dedicazione di una chiesa è il momento conclusivo di un’opera corale, animata dalla fede, che edificava il luogo della presenza di Dio, della preghiera, dell’annuncio della Parola, della celebrazione dei sacramenti, dell’incontro e soprattutto della celebrazione dell’Eucarestia”.