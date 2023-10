Legalità: Premio Paolo Borsellino, il 28 ottobre a L’Aquila verrà consegnato anche a don Fortunato Di Noto

Don Fortunato Di Noto – sacerdote siciliano, presidente dell’Associazione Meter (www.associazionemeter.org) – è tra i premiati della 31esima edizione del Premio nazionale Paolo Borsellino che si terrà il 28 ottobre, alle 10, presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila. Il premio, nell’ambito della categoria “Legalità”, viene conferito al sacerdote per il suo costante impegno a favore dei bambini e per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla trentunesima edizione, è organizzata dal Comune de L’Aquila con la collaborazione dell’Associazione società civile e dell’Associazione nazionale magistrati, e “intende testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a tutte quelle personalità che si contraddistinguono per il loro impegno sociale e civile ed offrono un’azione significativa contro ogni forma di potere mafioso e contro ogni forma d’ingiustizia e di violenza”, si legge in una nota.

“Sono estremamente riconoscente per il conferimento di questo premio dedicato a Paolo Borsellino, nutro profonda stima per l’opera condotta dal magistrato martire della mafia e promotore della legalità – dichiara don Di Noto -. Auspico nella diffusione della legalità in tutti i settori sociali, per costruire una società virtuosa e responsabile, dove tutti i cittadini possano trovare sicurezza e protezione”. “Questo premio – auspica – possa essere un ulteriore sprone per il contrasto alla pedocriminalità che miete tante piccole vittime innocenti – non solo in Italia, ma in tutto il mondo – e possa favorire una lotta sinergica a questo turpe fenomeno. Noi di Meter continueremo, senza sosta, nell’opera a tutela dell’infanzia”.