Germania: on line l’Atlante aggiornato delle diocesi. La Chiesa tedesca a portata di mano

Dove sono gli asili, le scuole o i monasteri cattolici? Quale chiesa è vicina al luogo di vacanza prescelto? E quali centri di consulenza o strutture per anziani offre la Chiesa cattolica nelle immediate vicinanze? Per queste e altre domande può aiutare il nuovo atlante diocesano cattolico nazionale tedesco che è disponibile su www.bistumsatlas.de. La mappa interattiva online offre numerose possibilità di ricerca e visualizzazione: si possono cercare indirizzi e nomi e vedere se determinati luoghi di residenza o istituzioni appartengono a una diocesi o parrocchia. Ad esempio, in pochi clic è possibile visualizzare i cimiteri, le scuole cattoliche o le biblioteche di una regione. L’atlante diocesano è fruibile tramite diversi dispositivi, compresi smartphone e tablet. Offre informazioni complete basate su dati geoinformativi. Questi sono gestiti dalle diocesi partecipanti e regolarmente aggiornati tramite la piattaforma comune. Le origini dell’atlante risalgono al 2006, quando 7 tra le arcidiocesi e diocesi tedesche (Berlino, Amburgo, Limburgo, Magdeburgo, Magonza, Treviri e Würzburg) si unirono in cooperativa (“gruppo G7”) per mettere online le mappe delle loro diocesi. Al G7 si sono oggi unite Dresda-Meissen, Essen, Friburgo, Fulda, Hildesheim e Passau nonché l’ufficio episcopale di Münster. In questi ultimi anni sono stati raccolti i dati anche delle realtà ecclesiastiche ancora non presenti, dando vita alla odierna mappa interattiva di tutta la Germania. Nella mappa si trovano gli uffici dei servizi di consulenza, sia per famiglie, coppie o singoli individui, i centri assistenziali e di supporto caritativo, case di riposo e strutture per persone con disabilità gestite dalla Chiesa cattolica. Sono censiti anche asili e scuole gestiti dalle diocesi e molti istituti scolastici degli ordini religiosi.