Diocesi: Lodi, sabato l’incontro dei 14enni con il vescovo Malvestiti

I ragazzi di terza media, ma anche quelli di seconda, sono invitati sabato 28 ottobre a Sant’Angelo, all’oratorio San Luigi: dalle 17.45 ci sarà un incontro tutto dedicato a loro e organizzato dall’Ufficio per la pastorale giovanile e gli oratori della diocesi di Lodi. Si chiama “Incontro diocesano 14enni” – si legge sul quotidiano diocesano “Il Cittadino” – perché è questa l’età in cui si professa pubblicamente la propria fede. Dopo aver ricevuto la Cresima infatti il cammino continua e nella diocesi di Lodi ci sono tanti gruppi di catechesi con ragazzi di seconda e terza media. È questa anche l’età in cui si incomincia a sperimentare che la Chiesa può comprendere, oltre all’oratorio e alla parrocchia, altre realtà. E allora ecco la proposta di un incontro diocesano, per iniziare ad assaporare la dimensione – appunto – della diocesi. Sarà l’occasione per incontrare altri gruppi, ma anche il vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti. “Un incontro semplice. Sarà anche la prima tappa del cammino che porterà i ragazzi di terza media al pellegrinaggio ad Assisi del prossimo aprile ed alla professione di fede”, ha annunciato l’Upg su “Ossigeno”, l’inserto mensile all’interno de “Il Cittadino”. Il pellegrinaggio ad Assisi si terrà da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024 e sarà tutto dedicato ai ragazzi di terza media. Con loro ci sarà il vescovo. Si chiamerà “Bella Fra!” ed è la seconda edizione dopo quella dell’aprile 2023. “Fra” è Francesco di Assisi, di cui ricorrono a breve gli 800 anni dalla morte. “Fra” è anche il modo in cui ci si saluta oggi, intendendo l’altro come fratello. E la dimensione della fraternità è quella che caratterizza “Fratelli tutti”, l’enciclica di Papa Francesco firmata il 3 ottobre 2020 ad Assisi. Intanto però, tutti i ragazzi di terza media sono invitati il 28 ottobre a Sant’Angelo. Bisogna ricordarsi la cena al sacco. Si termina alle 21.45.