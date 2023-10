Giornata preghiera pace: Sassari, domani fiaccolata guidata dall’arcivescovo Saba

Rispondono all’esortazione di Papa Francesco che ha indetto per venerdì 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, l’arcidiocesi di Sassari e Fondazione Accademia promuove una fiaccolata guidata dall’arcivescovo Gian Franco Saba. La partenza è prevista per le 20 di domani da piazza Duomo. Il corteo – al quale prenderanno parte sorelle e fratelli di altre confessioni cristiane e appartenenti ad altre religioni – attraverserà le vie del centro storico per concludersi in piazza d’Italia.