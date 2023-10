Giornata preghiera pace: Casale Monferrato, domani in cattedrale adorazione eucaristica presieduta dal vescovo Sacchi

Rispondendo all’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, anche la diocesi di Casale Monferrato vivrà domani un momento di raccoglimento e riflessione. Il vescovo Gianni Sacchi – si legge in una nota – alle 18 presiederà in cattedrale l’adorazione eucaristica durante la quale saranno proposte preghiere e letture bibliche. Tutti i fedeli e “quanti hanno a cuore la causa della pace nel mondo” sono invitati a partecipare. Alle 17.30 sarà celebrata la consueta messa pomeridiana.