Tv2000: in onda domani la preghiera per la pace in diretta da San Pietro

Tv2000 segue in diretta i principali appuntamenti con Papa Francesco, dal 27 ottobre al 3 novembre. Si parte venerdì 27 ottobre alle ore 18 con la preghiera per la pace in diretta da San Pietro. Domenica 29 ottobre, alle 10, la messa a conclusione del Sinodo dei vescovi. Giovedì 2 novembre, sempre alle 10, la messa celebrata da Papa Francesco per la commemorazione dei defunti dal Rome War Cemetery e venerdì 3, alle 11, la messa in suffragio di Benedetto XVI e dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno.