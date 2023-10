Diocesi: Albano, al via oggi percorso di formazione Caritas su dipendenza dal gioco d’azzardo

Prenderà il via oggi, giovedì 26 ottobre, alle 18, con il primo incontro presso il seminario vescovile di Albano, un percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo – dal titolo “L’azzardo non è un gioco!”. Articolato in quattro appuntamenti, sostenuto con i fondi dell’8×1000 alla Chiesa cattolica, il corso – si legge in una nota della diocesi – è rivolto agli operatori pastorali e a tutti gli interessati. Gli incontri sono a cura della Caritas diocesana, in collaborazione con il consultorio Centro famiglia e vita di Aprilia e saranno animati da Carlo Cefaloni, redattore della rivista Città Nuova, Toni Mira, giornalista di Avvenire, da tempo impegnati nel contrasto all’azzardo e Anna Lisa De Paola, psicoterapeuta specializzata nelle dipendenze. “Da circa 20 anni in Italia – dice Daniela Notarfonso, responsabile del Centro famiglia e vita – c’è stata la liberalizzazione dello spaccio di azzardo. Spesso, gli operatori dei Centri di ascolto Caritas o del Consultorio diocesano incontrano persone singole o famiglie che collegano le loro difficoltà al fatto che qualcuno della famiglia è caduto nella spirale dell’azzardo”. Il percorso offrirà materiale informativo e un seminario conoscitivo, con l’obiettivo di riflettere sulle cause sociopolitiche ed economiche del fenomeno. Si evidenzieranno poi i segni comportamentali che possono mettere in allerta. I successivi incontri saranno – ancora con inizio alle 18 – il 9 novembre nella parrocchia San Michele ad Aprilia, il 23 novembre nella parrocchia B.V. Immacolata a Torvaianica e il 14 dicembre a Santi Anna e Gioacchino, a Lavinio.