Diocesi: Concordia, domani un incontro sul duomo-concattedrale di Pordenone “Il campanile e la città”

Per le giornate in cui si celebrano i santi e si commemorano i morti il campanile del duomo-concattedrale di San Marco, a Pordenone, “sarà probabilmente ancora ingabbiato, se pur la cuspide già fa capolino, come rimessa a nuovo; entro la fine del mese di novembre sarà certamente libero, da contemplare a naso all’insù, più bello e più sicuro. I lavori sono iniziati con l’installazione del ponteggio nei primi giorni di maggio scorso, con un tempo assai piovoso. Quindi i lavori sono continuati, secondo quanto previsto ma anche facendo fronte a diverse criticità che sono state rilevate nel corso delle analisi progressivamente effettuate”, si legge in una nota della diocesi di Concordia-Pordenone, dove si precisa che “tutto questo sarà ben spiegato nell’incontro pubblico programmato per venerdì 27 ottobre, alle 20.30 in duomo-concattedrale. La parrocchia, che ha organizzato l’incontro insieme con le associazioni storiche della città e coinvolgendo comune e Regione, ha previsto un programma con momenti di musica, video e immagini, e due relazioni, di Arturo Busetto sulla storia del campanile e di Paolo Tocchi, direttore dei lavori, sul restauro.

Ci saranno naturalmente i saluti delle autorità.

Il titolo assegnato all’incontro. “Il campanile e la città” sta proprio a rappresentare “lo stretto legame che unisce questo meraviglioso simbolo all’intera comunità cittadina”, spiega la diocesi.