Stasera, alle ore 21,15 presso il cinema parrocchiale delle Capanne (via Fonda n. 3), il vescovo di San Miniato, mons. Giovanni Paccosi, terrà un incontro di formazione per tutta la diocesi sul tema: “Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia” (Cei, Nota Pastorale 2004).