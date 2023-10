Diocesi: Latina, al via la formazione sulle Linee guida per la tutela dei minori. Mons. Crociata, “piena disponibilità ad accogliere segnalazioni e ad avere cura dei giovani”

Nell’ambito della programmazione del cammino pastorale della diocesi di Latina sono stati calendarizzati gli incontri di formazione sulle linee guida “Formazione ecclesiale e relazione educativa finalizzata alla tutela dei minori”, pubblicate nei mesi scorsi dal Servizio interdiocesano per la tutela dei minori delle diocesi del Lazio Sud, che ne ha curato la redazione, cui aderisce la diocesi pontina.

Oggi alle 18.30, presso la Curia vescovile di Latina, è prevista la presentazione destinata agli educatori, ai catechisti e agli animatori di ragazzi e giovani che operano nelle parrocchie e nelle associazioni laicali in diocesi. Il relatore sarà lo psicoterapeuta Vincenzo Lucarini, incaricato diocesano per la tutela dei minori. Un altro incontro, il 17 novembre sempre presso la Curia, sempre sullo stesso argomento e con Lucarini, è invece destinato ai presbiteri e ai diaconi della diocesi.

“Voglio cogliere questa occasione per dire che la nostra diocesi, da sempre, è impegnata al contrasto della pedofilia e alla tutela dei minori – ha dichiarato il vescovo Mariano Crociata -. Purtroppo, anche da noi di recente si sono verificati eventi molto dolorosi che ci hanno colpito profondamente. Il nostro pensiero è andato e va alle vittime di comportamenti che hanno creato non solo scalpore e scandalo, ma soprattutto danno e guasti gravissimi all’equilibrio alla crescita di ragazzi e giovani. Questa iniziativa risponde ad un’esigenza che condividiamo con le diocesi del sud del Lazio e dice la nostra piena disponibilità ad accogliere tutte le segnalazioni e ad avere cura che le nuove generazioni crescano circondate soltanto di attenzione, di cura e di aiuto alla loro maturazione umana e cristiana”.