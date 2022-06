Terremoto Centro Italia: Alemanno (sindaco Norcia), chiusura anno scolastico “I nostri ragazzi sono l’orgoglio e il futuro della comunità che si ricostruisce”

“I nostri ragazzi sono l’orgoglio e il futuro della comunità che si ricostruisce”: con queste parole il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha salutato la chiusura dell’anno scolastico e consegnato, insieme all’Assessore alle Politiche Scolastiche, le Borse di Studio agli studenti più meritevoli dello scorso anno scolastico. “Siamo orgogliosi di voi e degli importanti risultati conseguiti. Le aziende nursine investono su di voi e sulla vostra formazione, così come l’Amministrazione comunale con la consegna delle borse di studio a dicembre scorso agli studenti diplomati con il massimo dei voti. Crediamo nella rinascita di questo territorio, stiamo lavorando per questo” ha detto il Sindaco che sottolineando che “le vostre scelte per il futuro sono importanti. L’auspicio e l’augurio è che tutti voi possiate continuare il percorso di formazione, di fare esperienze, e poi tornare in questo territorio che molto ha dato e molto potrà dare. La scuola è il cuore di una comunità. E la nostra è una Comunità viva, che scommette sul proprio futuro e nei giovani. Siamo tutti impegnati nella ricostruzione e nel futuro di queste terre di cui voi ne sarete protagonisti”. Il primo cittadino ha poi annunciato che il 19 luglio sarà presentato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo polo scolastico nursino, che sarà ricostruito nell’ambito del bando unico per le scuole del cratere, presentato la scorsa settimana a Roma. Sono state consegnate 39 le borse di studio consegnate ad altrettanti studenti per meriti, con il contributo di aziende locali, imprese, istituti bancari e privati cittadini; 4️3 i diplomati nel 2021, 23 con il massimo dei voti e 5 con lode. Dal canto suo la Dirigente Scolastica, Rosella Tonti, ha rimarcato il merito degli studenti e ricordato “il vero apprendimento si realizza con le relazioni e l’ospitalità”. Nella stessa mattinata si è svolto lo spettacolo di fine anno, “L’Eneide”, messo in scena da 120 studenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.