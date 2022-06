Haiti: grave incidente stradale per il card. Langlois. Diverse fratture, ma non è in pericolo di vita

Grave incidente stradale, ieri, ad Haiti, per il card. Chibly Langlois, vescovo di Les Cayes. Padre Loudeger Mazile, segretario permanente della Conferenza episcopale di Haiti (Ceh), informa che il porporato è stato vittima dell’incidente nei pressi della località di Léogane, lungo la strada nazionale n. 2, ha alcuni arti fratturati, ma non è in pericolo di vita, così come l’autista che lo accompagnava. Il card. Langlois è stato ricoverato nell’ospedale Sainte Croix di Léogane. La Conferenza episcopale “invita i sacerdoti e i fedeli laici a pregare per la sua guarigione e un recupero rapido”. Il cardinale aveva riportato alcune ferite anche lo scorso anno, in agosto, a causa del terremoto che aveva interessato il Sud del Paese, distruggendo anche il vescovado di Les Cayes.