Noticum: nel numero di giugno focus su Paulina Jaricot, fondatrice del l’Opera di propagazione della fede e un’analisi sul Sinodo

Sul numero di giugno 2022 della rivista digitale della fondazione Missio il tema del mese è dedicato alla figura di Paulina Jaricot, la giovane francese vissuta nell’Ottocento e che a 17 anni fondò l’Opera di propagazione della fede, che un secolo più tardi papa Pio XI dichiarerà “pontificia” per evidenziarne la sua rilevanza per l’evangelizzazione nel mondo. Paulina è stata beatificata il 22 maggio scorso a Lione. Il numero prosegue con la riflessione di don Marco Testa, direttore del Cum, sul processo sinodale in corso nella Chiesa. E poi l’incontro a Verona di Missio km zero (più di cento persone), ovvero laici e famiglie rientrate da periodi in missione e oggi impegnate in Italia nel sociale e nella vita della comunità cristiana. Don Riccardo de Biasi, giovane prete di Treviso, racconta la sua partenza per il Ciad; Maria Teresa Gambigliani Zoccoli ed Emanuele Barani, giovane coppia di Modena, raccontano le motivazioni con le quali tra poco partiranno per il Madagascar. Seguono le pagine continentali, lo spazio del Centro documentazione Oscar Romero e, in ultima pagina, il significato per la Chiesa oggi della canonizzazione il 15 maggio scorso a Roma di Charles de Foucauld. Noticum può essere scaricato e letto qui.