Commissione Ue: Von der Leyen oggi in Vaticano per il nuovo Bauhaus europeo. Domani in udienza dal Papa

Ursula von der Leyen (Photo SIR/European Commission)

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani, venerdì 10 giugno, sarà in Vaticano per essere ricevuta da Papa Francesco e per incontrare il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e il segretario per i rapporti con gli Stati, mons. Richard Gallagher. Nessun dettaglio sull’agenda dei colloqui, che certamente muoveranno da Ucraina e ruolo dell’Ue nel cercare la pace. La presidente dell’esecutivo europeo sarà in Vaticano già oggi, ha segnalato una nota di Bruxelles, per partecipare all’apertura di un evento alla Pontificia Accademia delle Scienze, “Ricostruire il futuro per le persone e per il pianeta. Un nuovo Bauhaus europeo”. Poi al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma, aprirà il Festival internazionale del nuovo Bauhaus europeo. Voluto proprio da Ursula von der Leyen, questo evento riunirà fino al 12 giugno architetti, artisti, designer, scienziati, imprenditori e cittadini per pensare la costruzione di un futuro “sostenibile, inclusivo, bello”. La sede principale degli eventi è Bruxelles, ma sono previste iniziative in tutti i Paesi dell’Unione (https://new-european-bauhaus-festival.eu). Durante l’evento di apertura la presidente Von der Leyen dialogherà con l’architetto Diébédo Francis Kéré, vincitore del Pritzker Prize 2022, e vi saranno collegamenti con Paesi che partecipano al Festival e con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Nell’agenda della presidente von der Leyen oggi sono previsti incontri anche con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.