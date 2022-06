Papa Francesco: “state attenti al carrierismo, la nostra non è una professione, è una donazione”

“Abbracciare fino in fondo la vita di questo popolo”. È l’appello del Papa ai vescovi e a sacerdoti di Sicilia, ricevuti oggi in udienza.” Vicinanza, compassione e tenerezza: questo è lo stile di Dio ed è anche lo stile del pastore”, ha ribadito il Papa: “Nell’’oggi’ faticoso del popolo di Dio che è in Sicilia, i sacerdoti attingono quotidianamente questa forma di vita dall’Eucaristia”. “La nostra non è una professione, è una donazione”, ha proseguito a braccio: “Non un mestiere, che può servire pure per fare carriera, ma una missione. Per favore, state attenti al carrierismo, strada sbagliata che alla fine delude, e ti lascia solo, perduto!”.