Diocesi: Bolzano-Bressanone, per “lunga notte delle chiese” in Alto Adige un ricco programma serale di manifestazioni per grandi e piccoli

Annullata nel 2020 a causa della pandemia e organizzata solo in forma ridotta nel 2021, la “lunga notte delle chiese” torna quest’anno con un programma completo, che coinvolge le parrocchie e le associazioni ecclesiali diocesane in manifestazioni pubbliche in tutto l’Alto Adige: venerdì 10 giugno, a partire dalle 17 e fino alle 22, più di 150 eventi gratuiti in 75 luoghi attendono i visitatori.

Il programma è variegato e spazia dai concerti alle visite guidate (come alla chiesetta di San Procolo a Naturno o alla Hofburg di Palazzo vescovile a Bressanone), dalle iniziative per le famiglie alla danza, dalle conferenze alla scoperta di spazi della chiesa altrimenti non accessibili, come cripte e campanili, fino alle escursioni alle tradizionali edicole che custodiscono immagini sacre.

Non mancano le offerte classiche: la benedizione delle biciclette a Caldaro, Appiano e Brunico, quella dei pupazzi di peluche a Gries, la caccia al tesoro dei simboli cristiani a Laives, le istruzioni per suonare l‘organo. Tirolo ha preparato l’evento musicale “Rock the church”, a Santo Spirito a Merano si rilegge la storia dei discepoli attraverso i dipinti della chiesa, la parrocchia Sacra Famiglia a Bolzano propone un racconto in musica, a Novacella i giovani sono attesi a cucinare e cenare assieme.

Insomma, la “lunga notte” invita tutti “a vivere da vicino i tesori delle chiese – spirituali, sociali, musicali, culturali, artistici – e a conoscere non solo gli edifici ma anche le persone, le diverse confessioni religiose e le diverse forme di culto”.

Tutte le informazioni sui singoli eventi sono online al link www.bz-bx.net/it/lunganotte.

Partecipano all’edizione 2022 della “lunga notte” a Bolzano il duomo, le chiese Regina Pacis, San Domenico, Sacra Famiglia, Santa Geltrude/Aslago, Gries, Centro Giovanile Mayr-Nusser; a Merano Santo Spirito, S. Vigilio, Sacro Cuore; a Bressanone la Hofburg-Palazzo vescovile, San Michele, cappella del duomo; a Brunico le chiese di S. Caterina, dei Cappuccini, di Santo Spirito. Inoltre, tra le altre parrocchie, San Giacomo, Laives, Andriano, Terlano, Tirolo, chiesa e Casa della cultura di Naturno, Siusi, Nova Levante, l’abbazia di Novacella, Cornedo, a San Candido la chiesa di San Michele e la cappella dell’ospedale, Dobbiaco, Tures, Caldaro, S. Paolo/Appiano e Silandro.