Infanzia e adolescenza: Unicef Italia al Rieti sport festival dal 9 al 12 giugno

L’Unicef Italia partecipa al Rieti sport festival (Rieti da oggi al 12 giugno 2022) con il progetto “Diritti a canestro”, nell’ambito del programma Unicef “Sport amico dei bambini e degli adolescenti”, per promuovere lo sport come strumento di veicolazione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e dei valori della solidarietà, del rispetto e dell’inclusione. Nel corso della manifestazione saranno diversi gli appuntamenti che vedranno l’Unicef protagonista con il direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera, il cestista della Reyer Venezia e della Nazionale A maschile di Basket e testimonial del progetto Unicef “Diritti a canestro” Stefano Tonut, il presidente regionale Unicef Lazio Antonio Gargaruti e i ragazzi di “Diritti a canestro”. Inoltre, grazie all’Asso sporting Club che realizzerà lezioni di padel con gli insegnanti spagnoli “Hugo padel zone”, sarà possibile devolvere il ricavato ai progetti dell’organizzazione. Il progetto, nato su idea del Club Basket Frascati nell’ambito di un accordo quadro fra la Federazione italiana pallacanestro e l’Unicef Italia, con la partecipazione del Coni e dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, ha l’obiettivo di costruire un percorso sperimentale educativo, sportivo e sociale – applicabile a livello nazionale – per i giovani in situazione di vulnerabilità, che sia capace di fornire un’istruzione di qualità per migliorare il rendimento scolastico e lo sviluppo di competenze quali autostima, emancipazione e leadership. Il Club basket Frascati è sede di sperimentazione pilota del progetto che accoglie ragazzi di origini diverse per permettere di avviare un percorso di inclusione sociale e scolastico.