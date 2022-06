Diocesi: Cesena, sabato s’inaugura la nuova sede del Centro di aiuto alla vita alla presenza di mons. Regattieri

Una nuova casa per le mamme a Cesena. La nuova sede del Centro di aiuto alla vita sarà inaugurata nella mattina di sabato 11 giugno alle 9 (in via Vigne, civico 14) alla presenza del vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri.

Nell’ambito delle iniziative collegate alla inaugurazione è in programma per domani, venerdì 10 giugno, alle 21 presso la chiesa di San Domenico di Cesena, uno spettacolo di poesia e musica, volto a sottolineare il significato più profondo del valore della vita.

Per l’occasione Franco Casadei presenterà alcune poesie di sua composizione, mentre la parte musicale sarà affidata al Coro Alio Modo Canticum di Cesena, diretto dal maestro Loredana Ambrogetti e accompagnato all’organo e al pianoforte dallo stesso maestro e da Emanuele Ambrogetti.