Diocesi: Andria, per “La lunga notte delle chiese” visita al Museo “San Riccardo”

Giunge alla sua settima edizione, venerdì 10 giugno 2022, “La lunga notte delle chiese”, una giornata in cui i luoghi di culto e dei beni culturali delle città d’Italia si animano di iniziative in una chiave di riflessione e spiritualità. Il tema di quest’anno è dedicato all’”in-contro”, inteso come inclusione, riscoperta dei legami, relazioni, accoglienza, amicizia, diversità, fraternità, dialogo, prossimità, solidarietà. L’evento è organizzato dall’Associazione “BellunoLaNotte” (Bl).

La diocesi di Andria aderisce anche quest’anno alla “Lunga notte delle chiese” tramite l’Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici, il Museo diocesano “San Riccardo” e la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”. Presso il Museo diocesano di Andria, in via De Anellis 46, per l’occasione, è prevista una visita guidata tematica intitolata “Il pensiero materno per un’etica dell’incontro”, divisa in tre turni da un’ora: ore 19, 20, 21. La visita guidata tematica parte da alcuni personaggi ed episodi raffigurati nelle opere del Museo diocesano e nel patrimonio librario della Biblioteca diocesana che, nel loro complesso, ci suggeriscono una nuova visione dei rapporti sociali e una politica volta alla difesa dell’ambiente e, soprattutto, alla promozione della pace. Le visite guidate sono per un massimo di 20 persone a turno, con prenotazione dei ticket d’ingresso c0nsigliata.