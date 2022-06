Diocesi: Savona, sabato la prima di tre serate “Musica ai Cappuccini – Concerti e testimonianze presso il convento”

“Musica ai Cappuccini – Concerti e testimonianze presso il convento” è il titolo delle tre serate ad ingresso libero che la comunità di via san Francesco d’Assisi, nel quartiere Villetta, proporrà l’11 e il 26 giugno e il 9 luglio, alle ore 20,45. Tra gli organizzatori l’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della diocesi di Savona-Noli e l’associazione culturale “Il Manipolo della Musica”.

Nella prima data il maestro Sergio Crisafulli si esibirà in un concerto d’organo con brani italiani, francesi e tedeschi del ‘700. “Sarà evidente l’influenza della musica veneziana, rivelatasi un crogiolo di esperienze e scoperte fondamentali nella storia della musica europea – anticipano i promotori della rassegna -. Nella potente e opulenta Serenissima confluiscono esperienze musicali caratterizzate da spontaneità, fantasia, esuberanza e nel contempo da quella vena melodica sottilmente melanconica che troverà in Vivaldi il massimo esponente del Barocco italiano. Il concerto passerà attraverso compositori come Galuppi, Albinoni e alcuni francesi che hanno molto in comune con lo stile veneziano e darà attenzione inoltre a Mozart, Bach e allo stesso Vivaldi”.

Nel secondo appuntamento ci sarà il saggio vocale e strumentale degli allievi de “Il Manipolo della Musica” e della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Savona III. In quest’occasione il convento festeggerà il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale del guardiano padre Gianfranco Jacopi.

Infine, sarà la volta del “Concerto al tramonto”, in cui sarà possibile godere delle voci cantanti e narranti di Elisa Becce ed Elena Scasso e della chitarra del maestro Dario Caruso, con parole e note al calar del sole. “Negli ultimi due concerti alla musica si uniranno alcune testimonianze di giovani, offrendo un racconto di come un percorso musicale possa aprire alla conoscenza della bellezza e della condivisione di valori”, precisano gli organizzatori.