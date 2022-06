Guerra in Ucraina: Lenarcic (Commissione Ue) nel Paese colpito dalla guerra. Nuovi aiuti umanitari e supporto psicologico per i profughi

“Alla luce delle crescenti esigenze umanitarie in Ucraina, il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, si è recato oggi in Ucraina per incontrare organizzazioni umanitarie e funzionari di alto livello del governo ucraino per aiutare a coordinare la risposta dell’Ue alla crisi sul campo”. Per l’occasione, informa un comunicato, l’Ue oggi stanzia altri 205 milioni di euro in assistenza umanitaria per l’Ucraina. Ciò porta il finanziamento totale dell’aiuto umanitario dell’Ue e il valore dell’assistenza in natura a oltre 700 milioni di euro “in risposta all’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia”, di cui 13 milioni di euro sono dedicati a progetti nella vicina Moldova.

Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “per più di 100 giorni abbiamo assistito a sofferenze inutili e a innumerevoli violazioni del diritto internazionale umanitario. In questo momento di crisi, il nostro dovere è stare al fianco dei più vulnerabili. Abbiamo prontamente risposto aumentando considerevolmente la nostra presenza in Ucraina. Con questo finanziamento i nostri partner umanitari forniscono cibo, acqua, assistenza sanitaria, riparo, protezione e assistenza in denaro”.

La Commissione europea ha inoltre firmato oggi un accordo per un contributo del valore di 7 milioni di euro con la Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per fornire salute mentale e supporto psicosociale alle persone in fuga dall’Ucraina. “L’accordo mira a sostenere i rifugiati che hanno sperimentato gravi problemi di salute mentale e traumi psicologici fornendo primo soccorso psicologico e valutazione, nonché salute mentale e supporto psicosociale a lungo termine, nella loro lingua”.