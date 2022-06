Consiglio Ue: intensificare la lotta contro le droghe illecite. Mandato più ampio all’Agenzia europea

Intensificare la lotta contro le droghe illecite: questo l’obiettivo del Consiglio Ue che oggi ha adottato il suo mandato negoziale sulla proposta riguardante l’Agenzia dell’Unione per le questioni relative agli stupefacenti, intesa a fare dell’attuale Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze un’agenzia a pieno titolo e a rafforzarne il ruolo. Il nuovo regolamento “fornirà all’Agenzia i mezzi per rispondere in modo più efficiente alle nuove sfide in materia di salute e sicurezza poste dalle droghe illecite, sostenere meglio gli Stati membri e contribuire a migliorare la situazione a livello internazionale”, spiega un comunicato diffuso a Bruxelles. La raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati continueranno ad essere il compito principale dell’Agenzia, che, nell’ambito del mandato rafforzato, “sarà tuttavia anche in grado di sviluppare capacità di valutazione generale delle minacce alla salute e alla sicurezza per individuare rapidamente nuove minacce e svolgere attività previsionali periodiche per individuare sfide future; affrontare nello specifico il policonsumo, fenomeno che sta diventando sempre più comune; potenziare la collaborazione con i punti focali nazionali; istituire una rete di laboratori che consenta all’Agenzia di accedere a informazioni medico-legali e tossicologiche”.