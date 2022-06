Diocesi: Bolzano, il 12 giugno la XII Domenica delle famiglie con dieci proposte

Il 12 giugno la diocesi di Bolzano-Bressanone celebra per la decima volta la Domenica delle famiglie: oltre alle messe e a momenti speciali dedicati alle famiglie, sono proposti dieci suggerimenti per far incontrare parrocchia e famiglie.

In occasione della Domenica delle famiglie, che la diocesi celebra tradizionalmente nella festa della Santissima Trinità – quest’anno il 12 giugno – la Commissione diocesana per la famiglia ha riflettuto su come riallacciare i contatti dopo gli anni di pandemia: “Pensare a momenti d’incontro tra parrocchia e famiglia ci è sembrato un ottimo punto di partenza. Desideriamo avvicinarci nuovamente alle famiglie con gioia, curiosità, forse anche con qualche insicurezza ma sicuramente con rinnovata fiducia e coraggio“, dice la commissione. Spazio quindi, oltre ai momenti ludici e creativi, anche allo scambio e al dialogo”. A questo scopo il gruppo di lavoro propone alcuni suggerimenti denominati “10 touch points – opportunità di incontro tra parrocchia e famiglie”, da condividere con tutti coloro che operano nella pastorale familiare. Queste 10 proposte potrebbero essere anche un punto di partenza per un proficuo scambio di idee nel Consiglio pastorale parrocchiale, nei vari comitati e gruppi di lavoro. Il materiale preparato per la Domenica delle famiglie (manifesto, schede pieghevoli per momenti in famiglia, suggerimenti per incontri tra parrocchie e famiglie, proposte per la liturgia) è disponibile online al link www.bz-bx.net/it/domenica-delle-famiglie. Le cartoline pieghevoli si possono anche ritirare gratuitamente all’Ufficio matrimonio e famiglia.