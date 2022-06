Infanzia e adolescenza: Agia, martedì la garante presenta Relazione al Parlamento 2021

Martedì 14 giugno, dalle ore 11, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti presenta al Senato della Repubblica, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, la “Relazione al Parlamento 2021”.

Il programma prevede alle ore 11 il video di apertura “The sound of silence” di Simon & Garfunkel con il Coro “Liceo Albertelli” diretto dal maestro Dodo Versino, l’indirizzo di saluto con la lettura del messaggio del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e l’intervento di Paola Binetti, segretario della Presidenza del Senato. La Relazione al Parlamento viene presentata da Carla Garlatti Autorità, garante per l’infanzia e l’adolescenza. Modera Nadia Zicoschi, giornalista Rai Tg1. Seguono i contributi di Matteo Lancini con la “Lettera agli adolescenti” e di Lorenzodella Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Agia con “Il Manifesto della partecipazione dei minorenni”

Alle 12 il video di chiusura “Inno alla Gioia (An die Freude)” di Schiller-Beethoven con il Coro “Liceo Mamiani” -diretto dal maestro Dodo Versino.