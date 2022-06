Monachesimo italo-greco: Ateneo Regina Apostolorum, venerdì in programma una lectio magistralis di padre Alexios Mandanikiotis

Venerdì 10 giugno, presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma, è in programma una lectio magistralis di padre Alessio Mandanikiotis. archimandrita ortodosso, jeromonaco ed eremita a S. Lucia del Mela in provincia di Messina, padre Alessio è stato insignito del grande e angelico abito monastico dal metropolita ortodosso d’Italia Policarpo Panagiotis Stavropulos.

La conferenza organizzata dalla Facoltà di Filosofia, dal suo rettore padre José Enrique Oyarzún e da Carmelo Pandolfi, docente di filosofia, si propone di approfondire, con spirito ecumenico e di profonda cristianità di Occidente e di Oriente, la stagione monastica e in genere culturale italo-greca fiorita nel Mezzogiorno tra VI e XII secolo e ancora viva in memorie, nella sensibilità comune, in un filo sottile ma vero di permanenza.

Nel corso dell’evento sarà presentato “L’ultimo romito”, il libro scritto da Diego Celi, Enzo Basso e Pino Privitera che narra la vicenda umana, culturale e religiosa di Alexios Mandanikiotis che tutti chiamano padre Alessio, ultimo monaco di rito greco-ortodosso in Sicilia e ultimo epigono del monachesimo italo-greco.

Un gioiello d’Oriente impreziosito da affreschi bizantini, l’Eremo della Candelora sui monti di Santa Lucia del Mela ospita da 30 anni padre Alexios Mandanikiotis, l’unica testimonianza religiosa e culturale ortodossa presente nel territorio messinese. Qui le giornate di padre Alessio trascorrono nel silenzio, nella preghiera e nello studio.

Alla conferenza interverranno padre José Enrique Oyarzún, Carmelo Pandolfi, docente di filosofia, gli autori e Alexios Mandanikiotis. È possibile seguire la conferenza anche online su Zoom.