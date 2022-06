Salute: Idi Roma, domenica 12 giugno Open day con visite ed esami a tariffa agevolata

L’ Idi (Istituto Dermopatico Immacolata) di Roma ha organizzato per domenica 12 giugno dalle 9 alle 17 la prima “giornata della salute dell’apparato digerente”. Considerato il grande riscontro in termini di prenotazioni da parte dei cittadini, apre le porte dell’Ospedale in un Open Day durante il quale verranno offerte, a tariffe agevolate, visite dermatologiche, allergologiche, visite chirurgiche ambulatoriali, esami di Epiluminescenza digitale, esami di Laboratorio analisi e di Ecocolordoppler vascolare.

Per prenotare una visita o un esame endoscopico a tariffa agevolata, chiamare il numero di segreteria dedicato 06.66462350, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Per le altre prestazioni, a tariffa agevolata, occorre chiamare il Cup (Ceentro unico di prenotazione dell’Idi) al numero 06.66464094 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle ore 8 alle 14.