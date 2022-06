Salesiani: Chiari, domenica 12 giugno chiusura della fase diocesana della causa di canonizzazione di don Silvio Galli

Domenica 12 giugno, nel decimo anniversario della “nascita al Cielo” del Servo di Dio don Silvio Galli, (Palazzolo Milanese, 10 settembre 1927 – Chiari, 12 giugno 2012) si concluderà ufficialmente a Chiari l’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità e di segni del Servo di Dio. Inchiesta che, dopo i necessari atti previ, si era aperta nel Duomo di Chiari l’11 ottobre 2020 e che rappresenta una prima, fondamentale tappa della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di don Galli. Per questo appuntamento riferisce l’agenzia salesiana Ans, la Postulazione Generale salesiana, in accordo con i salesiani e la Chiesa locale, ha preparato un triduo di eventi: domani, venerdì 10 giugno, presso l’istituto salesiano “San Bernardino” di Chiari, dalle ore 20:30 locali avrà luogo un cenacolo di preghiera per la Causa di don Galli, animato da don Pier Luigi Cameroni, Postulatore Generale per le Cause dei Santi della Famiglia Salesiana. Sabato 11 giugno, sempre presso l’istituto salesiano di Chiari (ore 20.30) è previsto un incontro di divulgazione sulla figura del Servo di Dio, con Lodovica Maria Zanet, collaboratrice della Postulazione Generale salesiana, intitolato: “Lo Spirito fa i Santi. Il cammino della Causa di Canonizzazione di don Silvio Galli”. Infine, Domenica 12 giugno, alle ore 18, presso la Tettoia dell’Istituto “San Bernardino”, avrà luogo l’atto fondamentale, con la Chiusura dell’Inchiesta diocesana della Causa di Canonizzazione del Servo di Dio don Silvio Galli, la Messa presieduta dal vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, e un saluto conclusivo da parte del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime. La celebrazione sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube del settimanale diocesano di Brescia, “La Voce del Popolo”.