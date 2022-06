Papa Francesco: nomina 21 nuovi membri della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Ventuno nuovi membri della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il Papa – rende noto infatti la Sala Stampa della Santa Sede – ha nominato membri della citata congregazione i cardinali: Luis Antonio G. Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; Orani João Tempesta, arcivescovo di São Sebastião do Rio de Janeiro; Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon; Daniel Fernando Sturla Berhouet, arcivescovo di Montevideo; Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago; Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat; Celestino Aós Braco, arcivescovo di Santiago de Chile; Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità; Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi; Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; i monsignori: Lazzaro You Heung-sik, prefetto della Congregazione per il Clero; Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; Joseph Augustine Di Noia, segretario aggiunto

della Congregazione per la Dottrina della Fede; Ilson de Jesus Montanari, segretario della Congregazione per i Vescovi; Jean Legrez, arcivescovo di Albi; Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre; Jorge Carlos Patrón Wong, arcivescovo di Jalapa; Mario Iceta Gavicagogeascoa, arcivescovo di Burgos (Spagna); David Douglas

Crosby, vescovo di Hamilton; Edmar Perón, vescovo di Paranaguá; Hugh Gilbert, vescovo di Aberdeen.