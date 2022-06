Fafce: domani incontro con il Papa in Vaticano. Bassi, “famiglia al centro del ministero petrino”

“Ci incontreremo con Papa Francesco per ricevere ispirazione e incoraggiamento, ma anche per avere la possibilità di ringraziarlo di persona, per aver messo la famiglia al centro del suo ministero petrino”. Lo ha detto Vincenzo Bassi, presidente della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce), che domani a Roma celebrerà il 25° anniversario con un’udienza pontificia. Secondo Bassi “mettere al centro la famiglia significa mettere al centro la persona umana, lontana dalle ideologie e dagli estremismi, ma vicina alla realtà e ai bisogni concreti dei nostri popoli”. Quando Bergoglio aveva ricevuto Fafce nel 2017, ricorda una nota della Federazione, aveva affidato alle associazioni familiari il compito di “aiutare a ricordare a tutti che non c’è miglior alleato per il progresso integrale della società che favorire la presenza di famiglie nel tessuto sociale”. Il programma della giornata Fafce di domani prevede anche una conferenza su “Celebrare la bellezza della famiglia” che vuole essere una “anticipazione europea e contributo” al X Incontro mondiale delle famiglie (23-27 giugno). Questa conferenza “incarnerà la missione della Fafce: essere ponte tra le comunità, tra le famiglie e la Chiesa, e tra le famiglie e l’Europa” spiegano gli organizzatori. Saranno coinvolti “rappresentanti di alto livello di diverse istituzioni e organizzazioni”: dicastero per i laici, la famiglia e la vita, il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), la Commissione degli episcopati dell’Ue (Comece), la Delegazione dell’Ue presso la Santa Sede, rappresentanti delle istituzioni europee, ambasciatori, accademici e delegati della società civile europea e nazionale.