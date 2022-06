Minori e media: Borgomeo (già presidente Aiart), “non parteciperò a seduta plenaria del Comitato per mortificazione dignità e ruolo utenti”

“Non parteciperò. L’assenza è un modo di esprimere agli utenti ed in particolare agli iscritti all’Aiart la solidarietà dell’Aiart e mia personale per la mortificazione della dignità e del ruolo degli utenti, determinata dal singolare comportamento dell’avv. Santini (membro effettivo utenti, e rappresentante degli stessi nell’ Ufficio di Presidenza del Comitato media e minori) che ha espresso un voto contrario a quello espresso dagli utenti e a sostegno delle posizioni espresse dai rappresentanti delle emittenti”. Lo scrive Luca Borgomeo, già presidente dell’Aiart e presidente del Cnu-Agcom e attualmente membro del Comitato media e minori, in una nota stampa che ha inviato all’Aiart in riferimento alla convocazione della seduta plenaria del Comitato media e minori prevista per oggi 9 giugno.