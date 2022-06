Diocesi: Trapani, morto in incidente stradale fratello del vicario generale. Il dolore e la preghiera di tutta la Chiesa locale

“Il vescovo Pietro Maria Fragnelli, il clero e tutta la Chiesa di Trapani, con profondo dolore, abbracciano e si stringono in questo momento al vicario generale, don Alberto Genovese, per la tragica morte di suo fratello Giacomo a Trapani in un incidente stradale la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti”. Lo si legge in unanota della diocesi, diffusa ieri sera.

“Mentre affidiamo al Padre il nostro fratello Giacomo, sotto lo sguardo amorevole della Madonna di Trapani, sentiamo il desiderio profondo di unirci nella preghiera silenziosa per chiedere la forza consolatrice dello Spirito e il dono della pace a tutti i familiari”.