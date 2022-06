Diocesi: Bologna, il card. Zuppi all’inaugurazione della nuova mensa dell’Antoniano

Una festa con eventi per adulti e bambini, per l’inaugurazione della mensa dell’Antoniano, che è stata oggetto nell’ultimo anno di importanti lavori di ristrutturazione. È così che l’Antoniano di Bologna festeggia quest’anno la festa di Sant’Antonio, lunedì 13 giugno. Il titolo scelto per la giornata è “Nessuno di noi è un’isola”. La mensa Padre Ernesto, insieme agli altri locali ristrutturati – tra cui il Laboratorio del pane, la Sala accoglienza, la Sala multimediale – saranno inaugurati ufficialmente alle 20, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore, dell’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e del superiore dei frati Minori del Nord Italia fr. Enzo Maggioni. Il Piccolo Coro dell’Antoniano terrà un concerto con le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro e del repertorio del Piccolo Coro alle 21 al Cinema Teatro di Antoniano (ingresso libero fino a esaurimento posti). Domenica 12 giugno, alle 18.15 al Cinema Teatro di Antoniano, ci sarà la proiezione gratuita del film d’animazione Lizzy e Red. Lunedì 13 giugno si inizia, invece, con il pranzo per chi vive in povertà nella mensa ristrutturata durante il quale un trio di musica brasiliana terrà compagnia agli ospiti. Il pomeriggio, dalle 14 alle 16, sarà dedicato ai più piccoli, ma non solo: in programma i laboratori di Arte Migrante, tanti giochi, attività ludiche e trucca bimbi insieme ai volontari. A seguire, alle 16.30 la tradizionale “Benedizione dei bambini” alla Basilica di Sant’Antonio, la processione per le vie del quartiere e alle 19.00 la Messa presieduta da frate Enzo Maggioni. Dalle 20 alle 23 spazio al cibo e alla musica con la festa culinaria accompagnata da intrattenimento musicale. Dalle 19.30 nei locali di Antoniano sarà, inoltre, possibile visitare l’esposizione “Sguardi oltre”: in mostra ritratti di persone senza dimora realizzati con mina su cartoncino da Maria Pia Lombardo e fotografie di Sabrina Flocco e Pasquale Isolato. Appuntamento per tutti lunedì 13 giugno all’Antoniano di Bologna, via Guido Guinizelli 3; la partecipazione alla giornata è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione al link: https://www.antoniano.it/13-giugno/